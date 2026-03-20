Pedone investito da una moto, paura in via Papa Giovanni XXIII

La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano e ricoverata in prognosi riservata

Attimi di paura per un pedone investito ieri sera, giovedì, a Pero in via Papa Giovanni XXIII nella zona del campo sportivo comunale.

Uno scooter condotto da un uomo di 31 anni ha investito una donna che stava attraversando la strada

Mancavano pochi minuti alle 20 quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho uno scooter condotto da un uomo di 31 anni ha investito una donna di 46 che stava attraversando la strada. L’impatto ha sbalzato la donna per alcuni metri facendola cadere rovinosamente a terra.

In via Papa Giovanni XXIII due ambulanza e l’automedica

Subito è scattato l’allarme dato da alcune persone che in quel momento si trovavano in via Papa Giovanni XXIII, sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze, quella dei volontari della Misericordia di Arese e quella della Croce Verde di Milano oltre all’auto-medica inviata dall’ospedale San Carlo.

La donna investita trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano

Dopo i primi soccorsi sul posto la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano dove è stata ricoverata in prognosi riservata a causa dei traumi riportati nella caduta. Le sue condizioni sono serie ma la donna fortunatamente non è in pericolo di vita.

I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica

Una volta trasportata la donna in ospedale di Carabinieri della Compagnia di Rho hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.