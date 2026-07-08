Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, per un incendio divampato alla struttura dell’agriturismo L’Agricola di Lainate.

Pauroso incendio all’agriturismo L’Agricola, tetto divorato dalle fiamme

L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando per cause ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco, le fiamme avrebbero avvolto l’area di uno dei depositi dell’attività.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochissimi minuti ha portato sul posto diverse squadre dei pompieri, i Carabinieri della Compagnia di Rho, personale medico e due ambulanze in codice rosso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco si sono messi immediatamente al lavoro per domare le fiamme e contenerle, per evitare il propagamento in altre aree della struttura. Ingenti i danni all’edificio con parte del tetto che è stata purtroppo divorata. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero stati feriti, nè tra le persone né tra gli animali della fattoria.