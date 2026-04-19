Paura sul campo da rugby: giocatore sedicenne rimedia un trauma cervicale e viene trasportato in ospedale

Nella mattinata di ieri, sabato 18 aprile, intorno alle 11.30, al Centro sportivo comunale di via Carso a Parabiago, durante un torneo internazionale giovanile di rugby, un atleta belga sedicenne originario di Leuen (Lovano) ha subito un trauma cervicale con lesione alle vertebre C4 e C5.

Paura in via Carso dove il 16enne è rimasto ferito per poi essere trasportato all’ospedale ortopedico di Legnano

Attimi di paura quelli vissuti ieri nell’impianto sportivo che ospita le partite della palla ovale. Qui il giocatore di 16 anni è rimasto ferito e per soccorrerlo, sul posto, è giunto il personale sanitario del 118 con un’automedica della Croce azzurra di Buscate. Il ragazzo è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso ortopedico di Legnano.

Svolti gli accertamenti diagnostici

In nosocomio sono subito partiti tutti gli accertamenti di tipo diagnostico. In via Carso pubblico e squadre hanno tributato un lungo applauso al giovane mentre veniva caricato in ambulanza.