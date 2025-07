Paura in un giardino condominiale: albero prende fuoco, nessun ferito

INCENDIO

Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, in via Nievo a Nerviano, dove un albero ha preso fuoco intaccando le tende di un condominio. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito né intossicato

Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, in via Nievo a Nerviano, dove un albero, per cause che restano ancora da chiarire, ha preso fuoco intaccando la tenda di una abitazione. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito né intossicato.

Il pino ha preso fuoco danneggiando una tenda parasole

Il pino ubicato nel giardino condominiale ha improvvisamente preso fuoco danneggiando la tenda parasole di un appartamento. Per questo sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a un'ambulanza.

Sul posto Vigili del Fuoco e un'ambulanza: nessun ferito ma tanto spavento

I pompieri hanno provveduto a estinguere il rogo, mentre il personale sanitario del 118 si è accertato che gli abitanti del condominio stessero bene. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. La situazione è poi tornata alla normalità, fatta eccezione per qualche danno materiale agli stabili. Le cause dell'incendio restano ancora da chiarire.