Paura in Corso Europa per uno scontro tra auto e moto, un 24enne finisce in ospedale

Attimi di paura intorno all’ora di pranzo di oggi, sabato, per un incidente avvenuto in Corso Europa all’altezza del sottopassaggio ferroviario.

Violento scontro tra una Smart e una moto guidata da un giovane di 24 anni

Erano da poco passate le 13.15 quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, una Smart e una moto si sono scontrate. Uno scontro violento che ha scaraventato a terra il conducente della moto, un giovane di 24 anni

Sul posto per soccorrere il motociclista gli operatori di Rho Soccorso e l’automedica inviata dall’ospedale Sacco di Milano

Subito sono scattati i soccorsi dati dagli altri automobilisti che si trovavano in Corso Europa al momento dell’incidente. Sul posto in pochi minuti un’ambulanza con a bordo gli operatori di Rho Soccorso e l’automedica inviata dall’ospedale Sacco di Milano con medici e infermieri. Il giovane motociclista è apparso subito in gravi condizioni e dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato d’urgenza, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Gli agenti della Polizia Locale di Rho stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

Mentre il 24enne veniva preso in carico dai medici del nosocomio legnanese, fortunatamente non è in pericolo di vita, in Corso Europa gli agenti della Polizia Locale cercavano di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’auto viaggiasse in direzione del centro di Rho mentre il giovane motociclista nella direzione opposta.