Paura a Gaggiano: investito bimbo di 1 anno

Questa mattina, giovedì 4 gennaio 2024, alle 7.20 circa un bimbo di un anno è stato investito a Gaggiano in via Papa Giovanni XXIII.

Trasportato in elisoccorso

Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto l’agenzia per le emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso di Milano in codice rosso . Per fare i rilievi del sinistro e far luce sull’accaduto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della Polizia Locale dell’Unione i Fontanili.

Il piccolo dopo le prime cure sul posto e stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti.