Paura a Corbetta: tentata violenza su una ragazza 17enne

Una vicenda delicata che ha gettato tutta la città di Corbetta in una situazione di sconforto. Una ragazza minorenne di 17 anni ha infatti subito un tentativo di violenza mentre stava rincasando nella sua abitazione di via Europa. I fatti si sono svolti nella giornata di martedì 7 maggio attorno alle 13.30 quando la giovane stava tornando a casa.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la minorenne sarebbe stata seguita da un giovane fin dentro al palazzo dove abita e lì sarebbe stata aggredita. Fortunatamente però il tentativo di violenza sarebbe fallito con il ragazzo che sarebbe stato messo in fuga.

Se dunque da un lato la violenza sarebbe stata scongiurata, dall’altro rimane però il grande spavento per la minorenne per quanto vissuto. Per questo motivo la giovane con la sua famiglia ha deciso di sporgere denuncia per raccontare i fatti ai Carabinieri. I militari dunque sono ora al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto nel primo pomeriggio di martedì e il giovane che avrebbe aggredito la 17enne corbettese.

La notizia si è sparsa nel giro di poco tempo in città e sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Marco Ballarini:

«Una nostra giovane concittadina di 17 anni è rimasta vittima di un tentativo di violenza in un condominio in via Europa. Sono e siamo sicuramente tutti al suo fianco in questo momento orribile, difficile, e non faremo mancare tutto il sostegno possibile. A lei e alla sua famiglia va tutta la mia più ferma e assoluta vicinanza: l’Amministrazione e il Comune di Corbetta condannano con repulsione quanto accaduto e sono già pienamente a disposizione per ogni supporto all’attività di indagine delle Autorità Giudiziarie. Ringrazio i Carabinieri per l’importante lavoro di ricerca per individuare e fermare questo vile e disgustoso soggetto il più presto possibile. L’attivazione delle procedure di Codice Rosso in queste situazione è di vitale importanza. Poche volte da Sindaco mi è capitato di provare profondo ribrezzo per fatti accaduti nella nostra Comunità, ed è per questo che auspico con tutto il cuore che quest’essere venga assicurato presto alla Giustizia».