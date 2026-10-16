Paura a Casorezzo, ciclista 47enne investito nella notte

L'uomo è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Legnano, ma non sarebbe in pericolo di vita

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Attimi di grande paura nella notte di oggi, venerdì 16 ottobre, per l’investimento di un ciclista di 47 anni a Casorezzo, lungo la SP117.

L’allarme attorno all’1

L’allarme è scattato attorno all’1, quando per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, un’automobile sarebbe venuta in contatto con il ciclista.

Immediatamente le condizioni del 47enne sono sembrate delicate, tant’è che sul posto sono intervenute un’ambulanza in codice rosso, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Legnano

Il personale medico ha preso subito in carico l’uomo e, dopo aver prestato i primi soccorsi, lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano. Fortunatamente però, sembrerebbe che il 47enne non sia in pericolo di vita.