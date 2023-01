Passero intrappolato al supermercato di Abbiategrasso: ora è salvo.

Passero intrappolato al supermercato: ora è salvo

Il Nucleo Ittico Venatorio della Città metropolitana ha recuperato un passero intrappolato da una settimana all'interno dell'Esselunga di Abbiategrasso. La segnalazione è giunta mercoledì sera da Regione Lombardia. Giovedì gli agenti hanno fatto il primo sopralluogo e venerdì hanno montato una grande rete all'interno del supermercato (in orario di chiusura al pubblico) che ha permesso di bloccare il volatile (in buone condizioni e ben nutrito essendo granivoro) che successivamente è stato rilasciato in natura.