Colto in flagrante a Rho l’automobilista che per ben 11 volte era passato con il semaforo rosso: ha pagato quasi 1500 euro di multe per evitare il fermo del veicolo.

Passa undici volte con il semaforo rosso: individuato, le paga tutte assieme

Ha “bruciato” diversi semafori rossi, undici in tutto, negli ultimi mesi. Più o meno sempre in date vicine alla metà del mese, tra il giorno 15 e il giorno 20. L’ultima volta è stato colto in flagrante e ha dovuto saldare tutte le sanzioni pregresse, per non vedersi mettere in stato di fermo il veicolo,

Un uomo di 25 anni, di nazionalità polacca e con macchina con targa polacca, ha pagato questa mattina, 19 febbraio 2026, una cifra consistente, pari a 1.480,00 euro. Ha pagato utilizzando il bancomat, senza protestare.

La Polizia Locale stava attendendo da tempo di poter individuare il conducente: le notifiche inviate all’estero hanno sempre un iter incerto. Non è semplice, poi, ottenere il pagamento delle sanzioni. E’ l’aspetto su cui deve avere contato negli ultimi mesi il 25enne, passando tranquillamente con il semaforo rosso in diversi punti della città.

Bloccato dopo essere passato nuovamente con il rosso

L’Ufficio Sanzionatorio ha predisposto le notifiche e allertato i colleghi dopo le sanzioni scattate agli impianti semaforici: grazie ai varchi presenti sul territorio, sarebbe stato possibile individuare un nuovo passaggio di quella stessa automobile a Rho. Una pattuglia, questa mattina, ha sorpreso la solita macchina passare con il rosso lungo corso Europa e l’ha fermata: gli agenti hanno precisato al 25enne che se non avesse pagato subito tutte le undici multe rischiava il fermo della macchina. Il giovane ha pagato così i 1.480,00 euro dovuti al comando rhodense. L’uomo non risulta avere precedenti penali, semplicemente pare non ami rispettare i tempi della regolazione semaforica agli incroci. Recidivo, si è trovato davanti a una cifra consistente. E ha pagato prontamente.