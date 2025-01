Pasqualino e Franco, le date dei funerali

Pasqualino Baldin e Franco Pellegrini: stabilite le date dei funerali dei due soci del Cai Geam di Cornaredo.

Pasqualino e Franco

Sono state definite le date dei funerali dei due soci del Cai Geam di Cornaredo scomparsi in seguito all'incidente stradale dello scorso 16 gennaio a Vicolungo, sull'autostrada A26. Dopo i necessari accertamenti da parte delle autorità, le salme dei due uomini sono state restituite alle famiglie con il nulla osta per i funerali.

I funerali

Pasqualino Baldin, 84 anni, cornaredese doc, verrà salutato domani, giovedì 30 gennaio. I tanti amici che conoscevano Pasqualino, da sempre attivo nella vita associativa del paese, gli daranno l'ultimo saluto giovedì 30 gennaio nella chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Filippo di Cornaredo, dalle 15 e 30.

Franco Pellegrini, 80 anni, sarà invece salutato a Corsico, sua città di residenza. Parenti e amici potranno stringersi a moglie e figli nella mattina di sabato 1 febbraio. La cerimonia funebre è prevista alle ore 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Cavour.

L'incidente

Pasqualino e Franco sono le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nella mattina di giovedì 16 gennaio a Vicolungo, sull'autostrada A 26 in direzione Gravellona Toce. Insieme ad altri due soci e amici del Cai cornaredese, si stavano recando in montagna per un'escursione. Dopo che la loro vettura ha avuto un'avaria, sono stati tamponati da un'altra vettura in transito. Franco e Pasqualino hanno perso la vita, feriti gli altri due passeggeri così come l'automobilista alla guida del veicolo che ha tamponato la vettura ferma.