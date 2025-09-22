Parrocchia in festa, per il 250esimo è giunto in città l’arcivescovo Delpini

“Questa mattina la nostra comunità ha accolto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini per le celebrazioni del 250esimo anniversario dalla consacrazione della chiesa di Santi Pietro e Paolo. La presenza dell’amministrazione comunale tutta è oggi doverosa testimonianza di come, nella distinzione dei ruoli, non deve mai mancare la collaborazione fra le realtà che rappresentano da sempre e nel profondo la comunità di Arluno. Solo con un lavoro corale per il bene comune si può mantenere una comunità unita e viva, una collaborazione fruttuosa che portiamo avanti e che proseguiremo, ad Arluno, insieme a Don Giacinto e Don Paolo, per creare una “comunità sempre più accogliente”, come ha detto questa mattina Don Giacinto”.