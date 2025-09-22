Parrocchia in festa, per il 250esimo è giunto in città l’arcivescovo Delpini

È stato grande l’entusiasmo che domenica mattina ha pervaso la comunità di Arluno, riunitasi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo per festeggiare il 250esimo anniversario della consacrazione alla presenza di un ospite speciale: l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.
Parrocchia in festa, per il 250esimo arriva Delpini
Sua Eccellenza ha officiato la Santa Messa nella chiesa arlunese alla presenza delle autorità cittadine: dal sindaco Alfio Colombo con tutta la Giunta, al capitano dei Carabinieri Renato Caffer fino al comandante della Polizia Locale Pietro Micalizzi. Presenti anche i sacerdoti e i religiosi arlunesi, tra cui il giovanissimo Stefano Magistrelli, che il prossimo 4 ottobre verrà ordinato diacono in Duomo. Delpini ha personalmente ringraziato i fedeli riuniti per a cerimonia religiosa, invocando la benedizione di Dio per l’intera comunità.
Questo il commento del sindaco Colombo al termine della visita:
“Questa mattina la nostra comunità ha accolto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini per le celebrazioni del 250esimo anniversario dalla consacrazione della chiesa di Santi Pietro e Paolo. La presenza dell’amministrazione comunale tutta è oggi doverosa testimonianza di come, nella distinzione dei ruoli, non deve mai mancare la collaborazione fra le realtà che rappresentano da sempre e nel profondo la comunità di Arluno. Solo con un lavoro corale per il bene comune si può mantenere una comunità unita e viva, una collaborazione fruttuosa che portiamo avanti e che proseguiremo, ad Arluno, insieme a Don Giacinto e Don Paolo, per creare una “comunità sempre più accogliente”, come ha detto questa mattina Don Giacinto”.