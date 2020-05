Parco Sansovino, erba alta e “giungla” nel laghetto

Parco Sansovino, erba alta nelle rotonde e nell’area giochi. Inoltre il laghetto è stato tutto riempito dalla vegetazione.

Parco Sansovino, giungla ed erba alta

Dopo lo stop di due mesi pian piano la città torna alla sua “normalità”. Anche gli operai addetti alla manutenzione del verde sono tornati al lavoro, tagliando l’erba alta e sistemando i prati. Per ora, però, sembrano essersi dimenticati dell’area sud. La nuova zona della Residenza Sansovino, infatti, si presenta con l’erba alta in tutte le rotonde e nei prati. Inoltre il laghetto al centro del parco ormai non è più visibile, poiché è stato interamente riempito dalla vegetazione.

Il problema delle competenze

Purtroppo l’area già in passato è stata trascurata e, a volte, anche presa di mira dai vandali. Lo scorso marzo l’area del solarium, vicina al laghetto era stata vandalizzata. Erano state staccate assi dal pavimento e dalle gradinate per buttarle nel laghetto. E prima ancora c’era stato il problema dello skatepark. Purtroppo al momento non è chiaro a chi spetti la manutenzione dell’area, tra il Comune e il Committente.

