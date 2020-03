Atti vandalici a Sansovino: assi rotte gettate nel lago

Atti vandalici a Sansovino: assi rotte e gettate nel lago. Solo poche settimane fa avevamo parlato della situazione dello skatepark all’interno della nuova area residenziale di Arese.

Atti vandalici a Sansovino

Solo poche settimane fa avevamo parlato della situazione dello skatepark: ragazzini con biciclette e monopattini all’interno della struttura malgrado l’area non sia ancora stata collaudata

e le recinzioni vengano continuamente sganciate e buttate a terra. A questo, purtroppo, si aggiungono altri atti vandalici. L’area del solarium, vicina al laghetto, proprio nei giorni scorsi è

stata vandalizzata. Sono state staccate assi dal pavimento e dalle gradinate per buttarle nel laghetto. Purtroppo al momento non è chiaro a chi spetti la manutenzione dell’area, tra il Comune e il Committente. L’intero articolo sul numero di Settegiorni in edicola o sullo sfogliabile.

