Parco del Rugareto, altro blitz di Carabinieri e Polizia Locale

Parco del Rugareto a Rescaldina, altro maxi controllo da parte di Carabinieri e Polizia Locale.

Parco del Rugareto, altro blitz

Un altro blitz nel Parco del Rugareto a Rescaldina da parte di Carabinieri e Polizia Locale. Nel pomeriggio di venerdì 11 aprile 2025, gli uomini dell'Arma e quelli del comando cittadino sono stati impegnati nuovamente - dopo il precedente maxi servizio di marzo nell'area verde tristemente nota per il fenomeno dello spaccio di droga - in un ampio controllo della zona boschiva, dalle 14 alle 19. In campo anche la Compagnia intervento operativo di Milano dei Carabinieri.

I risultati

Alla fine del servizio, sono stati controllati complessivamente 39 mezzi e 56 persone. Due uomini, italiani, sono stati segnalati in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, il primo con 1 grammo di eroina e il secondo con 1 grammo di hashish. Elevate poi due sanzioni per violazione al codice della strada.