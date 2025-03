Maxi controlli nel Parco del Rugareto: Carabinieri in campo contro la droga

Parco del Rugareto, maxi controllo dei Carabinieri a Rescaldina.

Carabinieri in azione per prevenire e contrastare lo spaccio di droga nel Parco del Rugareto a Rescaldina. E' quanto andato in scena nel pomeriggio di ieri, martedì 18 marzo 2025, quando Carabinieri e Polizia Locale hanno setacciato l'area verde - ormai diventata tristemente famosa per la forte presenza di spacciatori e clienti - così come altre zone del paese. Dalle 14 alle 19 si sono viste in azioni 9 auto dei Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme a 3 pattuglie della Polizia Locale.

I risultati

Durante il servizio straordinario di controllo del territorio, è stato rinvenuto un veicolo rubato. Poi un altro veicolo è stato fermato: a bordo vi erano due persone, entrambe di nazionalità marocchina: il conducente è stato denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita in quanto il mezzo era a noleggio ma questo era scaduto, il connazionale aveva con sè invece contanti per 5mila euro. Somma e presenza dei due che ha subito insospettito i militari in quanto le due persone erano nullafacenti e residenti uno a Como e l'altro a Rovello Porro, non quindi di passaggio in paese.

Un altro uomo, un italiano di 33 anni, è stato poi denunciato in quanto aveva violato il divieto di entrare nel comune di Rescaldina. In totale sono state identificate 70 persone e controllati 50 mezzi. Due le violazioni amministrative nei confronti di un conducente senza patente e di un altro che viaggiava con l'assicurazione scaduta.