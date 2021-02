Parabiago, le due Rsa sono Covid free

Parabiago, anche le due Rsa risultano essere Covid free. E in città, questa settimana, sono 33 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio, di cui 7 in ospedale.

Parabiago: nessun contagio nelle Rsa

Una buona notizie questa settimana. Nelle due case di riposo Albergo del Nonno e Leopardi i contagi sono arrivati a zero. Una buona notizie per l’intera cittadinanza che, pian piano sta vedendo scendere i casi di persone positive. Infatti, risultano essere 33 i parabiaghesi in isolamento domiciliare obbligatorio. Di questi, 7 risultano essere ricoverati in ospedale. Il maggior numero di persone positive al Covid si ha nella fascia dai 26 ai 55 anni.

Otto in isolamento fiduciario

A questi si aggiungono 8 persone che risultano essere in isolamento domiciliare fiduciario. Di questi nessuno è ricoverato in ospedale. Tra questi casi, 2 risultano essere dagli 0 ai 10 anni, 2 dai 14 ai 18, 2 dai 26 ai 55 anni e altri 2 oltre i 56 anni.