Palla di fuoco avvistata nel cielo di Casorezzo

Palla di fuoco solca il cielo di Casorezzo: il racconto della persona che ha assistito all’incredibile avvistamento.

Palla di fuoco nel cielo

Tutto è successo in pochi istanti. Quella grossa palla luminosa che ha solcato il cielo per poi scomparire. E’ quanto avvistato da diverse persone nella serata di ieri, domenica 31 maggio 2020, a Casorezzo. Erano circa le 23.30. “Mi trovavo in paese quando ho visto quella palla di fuoco che è passata nel cielo – racconta un testimone -Dietro aveva come una fiamma anch’essa rossa. Sembrava molto vicino. Era una palla di colore rosso, uno spettacolo bellissimo. Era davvero qualcosa di grosso perchè ha subito attirato la mia attenzione”.

Di cosa può essersi trattato? Molto probabilmente di un bolide, ossia ossia una meteora di grande luminosità oppure di qualche detrito spaziale. Entrambi infatti si infiammano al contatto con l’atmosfera. Segnalazioni di bolidi, nei giorni scorsi, ci sono stati in India, alle Hawaii e in Turchia.

