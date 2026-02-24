Palio in lutto per la morte di Massimo Barbè, Alberto da Giussano dell’edizione 2025

Il Palio di Legnano è in lutto per la scomparsa di Massimo Barbè, morto in un incidente stradale avvenuto oggi, martedì 24 febbraio, a Romentino (Novara), dov’era residente.

Addio a Massimo Barbè, l’ultimo Alberto da Giussano ha perso la vita in un incidente

Classe 1962, cavaliere esperto, era alla guida dell’Associazione italiana cavalli minorchini (Aicasm) che promuove l’arte equestre in Italia e nell’ultima edizione della storica manifestazione legnanese aveva vestito i panni di Alberto da Giussano. Ad annunciare la sua scomparsa, porgendo “le più sincere e sentite condoglianze” alla sua famiglia, è stata la Fondazione Palio di Legnano.

La tragedia si è verificata stamattina in via del Tintoretto a Romentino nel Novarese

L’incidente in cui ha perso la vita si è verificato in via del Tintoretto, una strada vicina alla tangenziale di Romentino. A scontrarsi, per cause tuttora in corso di accertamento, sono stati un furgoncino, che dopo l’impatto è finito in un fosso, e una Fiat Panda, che nell’urto ha preso fuoco. L’uomo al volante del primo mezzo, un 72enne residente nel Milanese, è stato trasportato in ospedale in codice verde. Per Barbè, che guidava l’utilitaria, non c’è stato invece nulla da fare, nonostante l’intervento di Vigili del fuoco, ambulanze, Polizia stradale e Polizia Locale.