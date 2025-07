Paese in lutto per Nuccio Meraviglia: ex imprenditore e alpino

ATTIVO ANCHE NELL'ANFFAS

Aveva 81 anni, storico titolare del fustellificio e per mezzo secolo è stato nelle penne nere. Attivo anche nell'Anffas.

San Vittore Olona in lutto per la scomparsa di Nuccio Meraviglia, ex imprenditore, alpino e attivo nell'Anffas.

Addio a Nuccio Meraviglia

San Vittore Olona piange la scomparsa di Annunciato Meraviglia, per tutti Nuccio: volto storico del Gruppo alpini San Vittore, insieme al fratello Luigi è stato lo storico titolare del famoso "Fustellificio fratelli L.A. Meraviglia & C", per moltissimi anni punto di riferimento per l'intero territorio nel settore. Meraviglia si è spento nei giorni scorsi all'età di 81 anni. Meraviglia era poi un pilastro delle penne nere sanvittoresi: sempre presenti agli eventi, il Gruppo alpini San Vittore, quando Meraviglia aveva compiuto 80 anni, gli aveva portato in dono un importante riconoscimento ossia l’attestato di presenza nel gruppo da ben 50 anni.

L'impegno per la disabilità

Meraviglia e la sua famiglia erano poi impegnati anche tra le fila dell’Anffas, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e-o relazionali: il figlio Stefano, affetto da disabilità, è sempre stato seguito con amore da Nuccio e dalla moglie, impegno che li aveva portati appunti a militare all’interno dell’associazione.