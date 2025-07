l'episodio in autostrada

Padre e figlio di 6 anni francesi di religione ebraica sono stati insultati ieri pomeriggio nell'area di sosta autostradale di Lainate, sulla Milano Laghi.

Padre e figlio insultati nell'area di sosta perchè di religione ebraica

Quanto accaduto è testimoniato da un video che è stato diffuso su web in cui un gruppo di persone hanno inveito contro padre e figlio, che indossavano la kippah, urlando frasi come 'Palestina libera' e 'Andate a casa vostra, qui non siamo in Israele, assassini'. Da quanto risulterebbe il padre sarebbe inoltre stato spintonato e fatto cadere a terra.