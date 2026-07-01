Paderno Dugnano si ferma per l’ultimo saluto a Camilla, Lorenzo e Riccardo

Saranno celebrati domani giovedì pomeriggio, i funerali di Camilla Copparoni, Riccardo Provasi e Lorenzo Benin. I tre ragazzi diciassettenni di Paderno Dugnano rimasti vittima dell’incidente nelle acque del canale Villoresi a Senago.

Le esequie saranno celebrate dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini

L’inizio sarà alle 18 anticipato da un momento di letture e preghiere nella parrocchia di Santa Maria Nascente a Paderno Dugnano. Le esequie saranno celebrate dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini L’Amministrazione comunale insieme alle forze dell’ordine e alle famiglie delle vittime hanno optato per la chiesa di Via Roma. In un primo momento erano state valutate anche ipotesi all’aperto: come al centro sportivo Toti, allo stadio comunale e al parco Lago Nord. Idee che però per questioni legate ai piani sicurezza, alle alte temperature e al rischio temporali sono state accantonate.

Attese migliaia di persone, strade chiuse nel centro storico due ore prima delle esequie

Attese a Paderno tantissime persone tra amici e parenti dei ragazzi ma anche semplici persone che vorranno raggiungere la basilica per dare l’ultimo saluto ai tre giovani, strade chiuse in centro con divieti e limitazioni per tutta la giornata, dalle 16, due ore prima della funzione religiosa sospesa la circolazione per le vie del centro

Lutto cittadino in occasione dei funerali

In occasione dei funerali su disposizione del Sindaco Anna Varisco sarà proclamato lutto cittadino. e sarà annullata la serata con negozi aperti e shopping serale in programma nel quartiere di Dugnano.