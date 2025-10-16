Ottantacinque anni, spara ai colombacci in via San Bernardo

Controllato dagli agenti della Polizia Locale di Rho mentre spara ai colombacci in via San Bernardo a Rho a pochi metri dalla Statale 33 del Sempione.

Protagonista della vicenda un cacciatore di 85 anni

Ad allertare gli agenti della Polizia Locale di Rho sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito i colpi sparati dall’uomo. Avvicinato dagli agenti il cacciatore ha spiegato che stava sparando ai colombacci perché gli davano fastidio. La Polizia Locale ha accertato la regolarità sia dei documenti di caccia sia della distanza dalle abitazioni prevista dalla legge che l’uomo avrebbe dovuto tenere.

Passa con il rosso e guidava senza patente

Dopo aver redarguito il cacciatore gli agenti della Polizia Locale si sono spostati all’incrocio tra via Ratti e via Majorana a Rho, dove hanno fermato un uomo di 45 anni residenti nel Varesotto che era passato con il rosso al semaforo. L’uomo con alcuni precedenti penali si è visto confiscare il mezzo in quanto la patente gli era stata revocata nel 2018. Oltre alla sanzione per avere «bruciato» il semaforo, gli agenti della Polizia Locale rhodense hanno provveduto a confiscare il veicolo, una Peugeot 206, perché in recidiva per guida senza patente e a redigere una denuncia per guida senza patente. L’auto, fra l’altro, risultava anche priva di revisione.