Orari non rispettati nelle sale slot: sanzionati due locali

Nei giorni scorsi, una domenica sera, sono state emesse due nuove sanzioni da 500 euro assegnate in due diversi locali, uno in centro e uno in periferia, in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede limitazioni agli orari in cui utilizzare le macchinette. I gestori hanno lasciato entrare, nella fascia serale corrispondente all’ora di cena, numerose persone, forse pensando che la domenica gli agenti non fossero in servizio: l’Annonaria ha agito prontamente e ha assegnato le due sanzioni, seguendo le indicazioni dell’ordinanza sindacale del 9 gennaio 2024.

Secondo il testo, le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00.

Nel 2025 si sono contate 14 sanzioni contestate dalla Polizia Locale, cui si sono aggiunte le due contestate dalla Polizia di Stato. Queste sono le prime del 2026.

Il commento del sindaco e dell’assessore