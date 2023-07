Operazione Smart: 93 multe e dieci patenti ritirate

Operazione Smart, 93 multe, sei denunce per guida in stato di ebbrezza, dieci patenti ritirate e cinque tra fermi e sequestri.

Operazione Smart: in campo 47 agenti di nove Comandi

Nella serata di sabato 29 luglio e nella notte di domenica 30 luglio 2023, nove Comandi di Polizia Locale dell'Asse del Sempione (Legnano, Parabiago, Nerviano, Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Dairago, Arconate e Pogliano Milanese) hanno schierato 47 agenti per i controlli straordinari promossi e finanziati dalla Regione Lombardia. Tre gli incidenti rilevati: due tamponamenti senza conseguenze per le persone e un incidente frontale avvenuto intorno alle 2 fra corso Sempione e via Lampugnani a Legnano con tre feriti non gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze.

Sei conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Le Polizie Locali si sono concentrate soprattutto sull’attività di Polizia stradale con due postazioni sul Sempione, una fra Nerviano e Parabiago e una a Legnano; una all’uscita A8 di Legnano, una sulla Sp12 e una sulla SS527.

Il bilancio dell’attività registra un totale di 93 sanzioni per violazione del Codice della strada, cinque tra sequestri e fermi di veicoli (per mancanza di assicurazione) e dieci patenti ritirate. 278 sono state le persone identificate. Otto sono stati i conducenti trovati positivi all’alcol test, sei di loro sono stati denunciati. Nessun conducente è risultato positivo al controllo per l’uso di sostanze psicotrope.

Nella foto di copertina: lo schieramento di uomini e mezzi in via Marzorati a Nerviano, da lì gli agenti sono partiti per effettuare i controlli stradali