Operazione Smart: 102 conducenti sanzionati e quattro patenti ritirate

Centodue conducenti sanzionati per violazioni al Codice della strada su 182 veicoli controllati e quattro patenti ritirate.

Quattro patenti ritirate nell'ambito dei controlli dell'operazione Smart

Sono i dati più significativi dell’operazione Smart, finanziata dalla Regione Lombardia e tenutasi sabato 7 dicembre. L’operazione ha visto impegnati dalla prima serata alle 3 di notte 36 operatori sul territorio di dieci dei Comuni che aderiscono all’Aggregazione Asse del Sempione (che vede capofila Legnano).

Fra le tipologie di violazioni riscontrate spiccano due per guida in stato di ebbrezza (che hanno comportato il ritiro della patente in entrambi i casi), una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (anche in questo caso patente ritirata), sei per mancato uso delle cinture di sicurezza, quattro per velocità eccessiva, due per omissione di precedenza, quattro per dispositivi inefficienti. La quarta patente è stata ritirata perché scaduta.

Sanzionati anche un uomo che bivaccava e due assuntori di droga

Nell’ambito delle attività di polizia urbana e antidegrado nei luoghi pubblici da segnalare un verbale per bivacco (violazione dell'articolo 17 del Regolamento comunale) e due per uso di sostanze stupefacenti.