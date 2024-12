Gli sferrano un pugno e lo rapinano di portafoglio e cellulare

Gli sferrano un pugno e lo rapinano: è successo a Legnano.

Pugno e poi rapinato

E’ stato avvicinato da due individui, che lo hanno colpito con un pugno e rapinato del portafoglio e del cellulare. E’ quanto accaduto nella serata di martedì scorso a Legnano. Erano circa le 22 quando un uomo, residente a Legnano e di origini peruviane, stava passeggiando lungo la via Gaeta, dietro la stazione ferroviaria. A un certo punto, gli si sono avvicinati due uomini che hanno subito fatto capire che dai lui volevano qualcosa. Gli hanno sferrato un pugno in volto, per poi prendergli il portafoglio e il telefonino che la vittima aveva con sè.

L'intervento dei Carabinieri

La vittima ha quindi allertato l 112 e sul posto, pochi istanti dopo, è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Da quanto ricostruito dal rapinato, i due malviventi sarebbero persone da lui mai viste prima e non è stato in grado di fornire elementi utili nella descrizione dei suoi aggressori. Le indagini dei Carabinieri comunque proseguono.