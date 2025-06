Operazione interforze delle Polizie Locali con controlli serali

Ieri sera, venerdì 20 giugno 2025, si è svolta un'operazione interforze delle Polizie Locali dell'Altomilanese. Anche il comando di Cerro Maggiore ha partecipato con ben 2 pattuglia, prolungando l'attività fino ad oltre le 2 e 30 di questa mattina. Il compito assegnato riguardava la sicurezza stradale, i controlli alcolimetrici e la sicurezza fuori dai locali pubblici e di intrattenimento.

“Come spesso avviene abbiamo operato con il Comando di Rescaldina. I risultati della serata sono stati tutt'altro che soddisfacenti, infatti già alle ore 22 veniva fermato un conducente con tasso alcolemico vicino all'1,5. Come detto all'operazione hanno partecipato 2 pattuglie di Cerro con 4 adenti ai quali si è aggiunta la pattuglia con 3 agenti di Rescaldina. I numero complessivi della serata sono stati: 58 tra veicoli e persone controllati 4 con patenti ritirate, 6 verbali, 2 notizie di reato penali” fanno sapere dal comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore

"Questa non è la prima operazione di controllo serale che abbiamo fatto in queste settimane sul territorio di Cerro e Cantalupo e non sarà nemmeno l'ultima. Certamente la richiesta di sicurezza e tranquillità che arriva dai cittadini è sempre molto alta. Per questo il lavoro dei nostri agenti è costante ed operazioni di questo genere, allargate a tutti i Comandi dell'Altomilanese, evidenziano quanto sia importante vigilare affinché si possano prevenire incidenti o reati compiuti in stato alterato - dichiara Alessandro Provini, assessore alla Polizia Locale di Cerro Maggiore - Non voglio assolutamente demonizzare le belle serate in compagnia al pub con gli amici, ma è assolutamente necessario prestare attenzione a non eccedere, perché le conseguenze potrebbero essere molto, molto gravi."