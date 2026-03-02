Durante i servizi di pattugliamento del territorio, la Polizia Locale di Pero, in due distinte operazioni, ha sequestrato complessivamente oltre 100 grammi di sostanza stupefacente “hashish” e denunciato 3 persone.

Operazione antidroga della Polizia all’interno dei parchi

Il primo intervento è avvenuto martedì 24 febbraio all’interno del parco di via Bergamina dove veniva notato un gruppo di ragazzi minorenni intenti a fumare. Durante i controlli effettuati, emergeva che 2 ragazzi risultavano in possesso rispettivamente di 2 e 16 grammi di sostanza stupefacente occultata nelle tasche; entrambi sono stati segnalati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La seconda operazione si è svolta nella serata di venerdì 27 febbraio all’interno dei giardini pubblici di via XXV Aprile. Un uomo di nazionalità egiziana, alla vista degli agenti, tentava la fuga verso Piazza Marconi abbandonando un involucro contenente 85 grammi di hashish. Raggiunto e bloccato, veniva condotto negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Queste operazioni evidenziano l’attenzione dell’Amministrazione Comunale e l’impegno della Polizia Locale nel contrastare la detenzione e il consumo di droga all’interno dei parchi e giardini pubblici del territorio e per garantire legalità e sicurezza pubblica.