Operazione “alto impatto” della Polizia Locale di Abbiategrasso

Nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio 2024, la Polizia Locale di Abbiategrasso ha effettuato un’operazione congiunta con il Nucleo Cinofili della PL di Milano finalizzata al contrasto degli stupefacenti.

Controlli in varie zone della città

Le attività hanno avuto inizio nel primo pomeriggio di ieri e si sono protratte sino alle 20. In particolare, è stato effettuato un posto di controllo, nella via centrale della città, finalizzato alla ricerca di sostanze a bordo di veicoli e successivamente un’attenta operazione preventiva di osservazione e controllo nella zona stazione – Allea e del parco della Fossa.

Individuati due ventenni con hashish

Gli interventi operativi hanno consentito di individuare due soggetti italiani ventenni in possesso di sostanze per uso personale, a cui sono stati sequestrati complessivamente circa 22 grammi di hashish, deferiti all’Autorità Amministrativa. Nelle aree verdi antistanti la stazione ed il Castello sono stati rinvenuti e sequestrati circa 70 grammi di sostanza, sapientemente occultata da soggetti “ignoti”, pronta per essere immessa sul mercato illecito.

In azione il fiuto infallibile di Bobo e Rex

Le attività coordinate dalla Comandante della Polizia Locale di Abbiategrasso, dottoressa Maria Malini, hanno visto impegnato il nucleo motociclisti e tre pattuglie automontate per un totale di otto operatori; per la Polizia Locale di Milano due operatori e due “agenti” a quattro zampe: Bobo e Rex.