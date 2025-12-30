Operazione al parco della “Folletta”: giovane denunciato per spaccio

Durante l’intervento sono stati sequestrati contanti e una bomba carta molto pericolosa

Prosegue con impegno l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Pavia un cittadino egiziano, da poco maggiorenne, sorpreso a spacciare all’interno del parco della “Folletta”.

Contanti e bomba carta

L’intervento è scattato durante un mirato servizio di sorveglianza, condotto anche con agenti in abiti civili per monitorare meglio l’area. Il giovane, dopo aver venduto la sostanza, alla vista degli operatori ha tentato di fuggire per sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento, l’uomo, che annovera già precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio, è stato rintracciato e fermato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire circa 800 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Ma le sorprese per gli agenti non si sono limitate alla scoperta del possesso di droga. Di estrema gravità è risultato, infatti, il ritrovamento di una bomba carta, il cui potenziale esplosivo superava di circa 40 volte il limite massimo consentito dalla normativa vigente, configurando un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Il soggetto è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di materiale esplodente. Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione degli inquirenti per i successivi accertamenti di rito. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire la vivibilità dei luoghi pubblici, specialmente nelle aree più fragili della città.

Controllo del territorio