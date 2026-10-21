Operaio ustionato al volto da un ritorno di fiamma

Il 26enne stava eseguendo saldature in un pozzetto idrico in un’abitazione di via Olcella. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, è in prognosi riservata.

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Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di ieri, martedì 20 ottobre, in via Olcella, a Busto Garolfo.

Operaio ustionato al volto

A rimanere ferito è stato un operaio romeno di 26 anni, dipendente della ditta Easy Service di Cernusco sul Naviglio, impegnato in alcuni interventi di saldatura all’interno di un pozzetto idrico in un’abitazione privata.

L’incidente durante le saldature

Mentre stava lavorando, il giovane è stato investito da un ritorno di fiamma che gli ha provocato ustioni al volto. Immediata la richiesta di soccorso: l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza del Comitato volontario pronto soccorso di Arluno e un’automedica, e l’operaio è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso.

Accertamenti dell’Ats

Sul luogo dell’infortunio è intervenuta la Polizia Locale. I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le circostanze dell’accaduto sono stati affidati al personale dell’Ats di Milano.