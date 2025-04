Operai bloccati a 25 metri di altezza, salvati dai Vigili del fuoco

Operai impegnati nella potatura in un giardino di Turbigo rimangono bloccati a 25 metri di altezza: salvati dai Vigili del fuoco.

Operai rimangono bloccati a 25 metri di altezza

Tre operai rimasti bloccati per circa un'ora su una piattaforma aerea a circa 25 metri di altezza. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile 2025, a Turbigo. Intorno alle 16.20, i tre si trovavano nel giardino di un'abitazione in via Virgiliana, impegnati nella potatura di un albero. La piattaforma da loro utilizzata ha ceduto improvvisamente, piegandosi sull'albero.

I soccorsi e il salvataggio

Subito sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano e quelli volontari di Inveruno oltre a quelli della sede di Milano. Presente anche l'ambulanza della Croce azzurra Buscate. I tre lavoratori sono stati portati in salvo senza conseguenze.