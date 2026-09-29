Open Day Vaccinale a Passirana, Corsico e Bollate

L’Asst Rhodense aderisce all’Open Day Vaccinale promosso da Regione Lombardia e organizza per la giornata di sabato 3 ottobre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 18.30 presso le Case di Comunità di Passirana, Corsico e Bollate, l’open day della campagna di vaccinazione antinfluenzale rivolto a tutta la cittadinanza.

Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’immunizzazione

L’evento rientra nell’ambito delle azioni messe in campo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’immunizzazione, offrendo un punto di accesso diretto e

agevolato per sottoporsi alle vaccinazioni raccomandate. L’accesso sarà organizzato per garantire la massima efficienza e sicurezza agli utenti, i quali potranno ricevere tutte le informazioni necessarie e il supporto del personale sanitario dedicato.

“La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di protezione individuale e collettiva”

Con questa giornata l’Asst Rhodense rinnova il proprio impegno sul territorio per la tutela della salute pubblica, ricordando che la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di protezione individuale e collettiva.

Le prenotazioni potranno essere fatte collegandosi al sito www. Prenotasalute.regione.lombardia.it

Le prenotazioni potranno essere fatte collegandosi al sito www. Prenotasalute.regione.lombardia.it sezione Prenotazione senza ricetta. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di Asst Rhodense www.asst-rhodense.it.