Omicidio Ravasio, l’udienza di Adilma fissata per il 19 gennaio 2026

La mancata trascrizione delle intercettazioni telefoniche ha fatto slittare il giorno di Adilma Pereira Carneiro. L’inizio del nuovo anno e più precisamente la data del 19 gennaio 2026 porterà con sé le parole di Pereira, la donna brasiliana accusata, insieme ad altre otto persone, di essere la mente del presunto piano omicida che coinvolse il compagno Fabio Ravasio, morto travolto da un’auto mentre stava rincasando in bicicletta tra Casorezzo e Parabiago il 9 agosto 2024.

Fabio Ravasio, vittima dell’omicidio del 9 agosto 2024

Dopo una serie di slittamenti il presidente della Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio Giuseppe Fazio ha fissato nuovamente il calendario prorogando l’incarico di mettere nero su bianco ciò che si sono dette le nove persone finite alla sbarra prima della tragica scomparsa.

Il commento dell’avvocato difensore della Pereira

Le lungaggini dell’iter giudiziario, però, non impensieriscono l’avvocato difensore della brasiliana Edoardo Maria Rossi, che ha spiegato: