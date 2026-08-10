Omicidio Ravasio, Fabio Lavezzo torna ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Milano presieduto dal Giudice Valeria Racaneschi si è espresso favorevolmente in accoglimento dell’appello presentato dai difensori di Fabio Lavezzo, condannato all’ergastolo lo scorso 15 luglio per concorso nell’omicidio del parabiaghese Fabio Ravasio, compagno di Adilma Pereira Carneiro, suocera di Lavezzo.

Un appello, quello presentato dai legali di Lavezzo, contro l’aggravamento della misura cautelare che era stato disposto dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio, la quale aveva imposto il ripristino della custodia in carcere.

Oltre agli avvocati Giulia Dosso e Simone Rigamonti, il pool difensivo di Lavezzo si amplia con l’inserimento della figura dell’avvocato Andrea Dondè del Foro di Milano, già intervenuto in questa fase.

“Siamo soddisfatti per la riforma ottenuta che vedrá rientrare il Lavezzo al domicilio col braccialetto elettronico, dove aveva giá trascorso quasi venti mesi senza alcuna violazione degli obblighi a suo tempo imposti – sottolineano i legali – Lo stesso imputato Lavezzo mai si sarebbe dato alla fuga, tiene a far sapere, e mai lo farà per amore dei suoi due figli, ma piuttosto è determinato a ricorrere in appello per ottenere giustizia”.