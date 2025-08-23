Omicidio Ravasio: arresti domiciliari per Igor Benedito

La Corte d'Assise ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Alberta con cui si chiedeva di disporre per lui gli arresti domiciliari

Nel corso di una delle ultime udienze che avevano preceduto la pausa estiva, davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio Benedito aveva ammesso di aver guidato l'auto che travolse e uccise il parabiaghese che stava rincasando dopo una giornata di lavoro nel suo negozio a Magenta. Una confessione che ha avuto come conseguenza l'accoglimento da parte della Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio, dove è in corso il processo che ha visto finire a processo ben 9 persone, dell’istanza presentata dall’avvocato Valentina Alberta, che aveva chiesto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Chiesta anche una perizia psichiatrica

Tra l'altro, sempre Benedito, tramite il suo legale, ha anche avanzato la richiesta di una perizia psichiatrica volta a stabilire per sapere se quest'ultimo sia affetto da patologia mentale e se fosse capace di intendere e di volere al momento del tragico sinistro.