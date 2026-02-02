Omicidio Ravasio, Adilma ha un nuovo avvocato e la Corte acquisisce nuove chat

Pochi scossoni durante l’udienza andata in scena nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio nel corso del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne di Parabiago morto travolto da un’auto mentre stava rincasando in bicicletta la sera del 9 agosto 2024.

Adilma ha un nuovo avvocato difensore

Adilma Pereira Carneiro, compagna della vittima

Udienza che si è aperta con la sostituzione dell’avvocato difensore di Adilma Pereira Carneiro, ritenuta dall’accusa, in concorso con altre otto persone, la mente dell’omicidio del compagno e che la scorsa settimana era stata sentita per quasi 9 ore in cui aveva puntato il dito contro l’amante Massimo Ferretti e sconfessato il mea culpa del figlio Igor Benedito, che in precedenza aveva invece ammesso di aver guidato sotto ricatto l’auto che investì il parabiaghese. L’avvocato Mattia Fontanesi ha infatti preso il posto di Edoardo Rossi. A difendere la Pereira, stamane, c’era la collega Denise Pedrali, già difensore della brasiliana.

La testimonianza della vicina di casa

E l’occasione è stata scandita dall’esame dei testimoni della difesa di Adilma. A parlare, per prima, è stata una vicina di casa della brasiliana, Maria Paradiso, i cui figli, all’epoca dei fatti minorenni (e per cui è stata chiesta audizione in una delle prossime date), hanno dato supporto alla stessa, mentre, ha riferito Paradiso, la donna, “sconvolta”, si trovava “ad urlare per strada” la sera di quel terribile 9 agosto. Secondo quanto emerso in aula, i figli della Paradiso, in quel frangente, avevano dato supporto a Adilma aiutandola a reperire un passaggio in direzione dell’ospedale attraverso il coinvolgimento di un altro vicino di casa.

L’esame dell’avvocato dell’amica di Adilma

Dopodiché è stata la volta di un altro testimone, l’avvocato Alessandra Diani, che ha conosciuto la Pereira quando quest’ultima accompagnava in auto l’amica Fabiola, per una causa di divorzio con il compagno nel proprio ufficio. “La signora Pereira – ha spiegato la testimone – mi aveva preannunciato che avrebbe potuto avere necessità di giovarsi della mia difesa o di sottopormi delle questioni sue, proprie, ma non ho mai assunto nessun incarico“. Inoltre, si è limitata ad aggiungere la stessa, “Può essere capitato che la signora cercasse di interessarsi rispetto alla pratica di Ferretti (assistito dalla stessa Diani e che ha avuto una relazione sentimentale proprio con la Pereira, ndr)”.

Acquisite nuove chat

Tra i documenti finiti al centro dell’attenzione, poi, la Corte ha acquisito le chat tra Ravasio e la compagna e quelle scambiate con il vigile Andrea Conti, accusato non di omicidio ma di rivelazione di segreto d’ufficio.

Lunedì prossimo un’altra carrellata di testimonianze della difesa

Il processo tornerà in aula lunedì prossimo, alle 9, quando ci sarà una vera e propria carrellata di testimoni delle difese di Ferretti e Benedito.