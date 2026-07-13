La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa.

Omicidio Ibarra Silvera: sei arresti tra Milano e Monza per l’agguato dei Latin King

Il provvedimento rappresenta l’ulteriore sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano che avevano già consentito, il 5 e il 9 giugno scorsi, di sottoporre a fermo due indagati, ritenuti gli autori materiali dell’accoltellamento mortale.

Le indagini della Squadra Mobile

L’articolata attività investigativa, sviluppata dalla Seconda Sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione” attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli ulteriori approfondimenti investigativi, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione posta in essere in modo coordinato da più soggetti.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang Latin King, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate.

I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e tratti in arresto.