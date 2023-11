Omicidio di Emanuel Rroku: chiesto l'ergastolo per chi l'ha ucciso

Omicidio di Emanuel Rroku di Turbigo: l'accusa ha chiesto l'ergastolo per l'uomo che ha sparato.

La richiesta dell'accusa è chiara: ergastolo. E' quanto richiesto dal pm Ciro Vittorio Caramore nei confronti di Rigels Gjinaj, imputato nel processo per l'omicidio del 26enne Emanuel Rroku, ucciso la sera del 16 settembre 2022 dopo che era stato raggiunto da un colpo di pistola fuori da un bar di via Allea comunale a Turbigo. La richiesta è arrivata durante l'ultima udienza del processo, in svolgimento del Tribunale di Busto Arsizio.

Le motivazioni

Così come spiegato davanti alla corte, Caramore ha chiesto l'ergastolo in quanto il caso in questione sarebbe un omicidio aggravato da futili motivi e, per questo, la pena prevista dalle legge è appunto l'ergastolo.