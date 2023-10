Omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana chiede il rito abbreviato in Appello

Omicidio Carol Maltesi di Rescaldina: il reo confesso Davide Fontana chiede il rito abbreviato in Appello.

Omicidio Carol Maltesi, Fontana chiede l'abbreviato in Appello

Davide Fontana, il bancario 44enne che ha confessato l'omicidio di Carol Maltesi (brutalmente uccisa nel suo appartamento di via Melzi a Rescaldina), ha chiesto di essere processato con rito abbreviato nell'Appello che inizierà nei prossimi mesi (lo avevo chiesto, e non ottenuto, anche in primo grado). Fontana era stato condannato a 30 anni per l'uccisione della giovane, di cui era amico ed ex fidanzato. Ed era stata accettata la sua richiesta di accedere alla giustizia riparativa, nuovo provvedimento previsto dalla Riforma Cartabia.

Cosa può succedere

In Appello (per il quale l'accusa ha già annunciato che tornerà a chiedere l'ergastolo per Fontana) si tornerà quindi a dibattere riguardo l'omicidio di Maltesi. I 30 anni inflitti a Fontana non hanno tenuto conto della premeditazione così come della crudeltà e futili motivi. Ora con l'Appello la sentenza di primo grado potrebbe essere ribaltata. Se venisse accettato il rito abbreviato, Fontana beneficerebbe dello sconto di un terzo della pena sulla condanna.