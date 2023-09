Omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana chiede la giustizia riparativa

Omicidio di Carol Maltesi di Rescaldina: Davide Fontana ha effettuato la richiesta alla corte di ricorrere alla giustizia riparativa.

Omicidio Carol Maltesi, la richiesta di Davide Fontana

La richiesta è quella di poter accedere alla giustizia riparativa. E' quella presentata nella mattinata di oggi, venerdì 15 settembre 2023, da parte di Davide Fontana, il bancario che ha confessato il brutale omicidio di Carol Maltesi (la 26enne di Rescaldina che abitava in una casa di corte di via Melzi) e che è stato condannato a 30 anni di carcere in primo grado. Ora da esprimersi dovrà essere la corte. La richiesta è stata ufficializzata dal legale di Fontana, l'avvocato Stefano Paloschi.

In cosa consiste la giustizia riparativa

La giustizia riparativa è un provvedimento introdotto con la Riforma Cartabia: in poche parole, si tratta di "una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro con l’aiuto di un terzo imparziale chiamato 'mediatore'", un provvedimento col quale "non si cerca di ottenere la punizione dell’autore del reato ma piuttosto di risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso". In che modo? Instaurando "un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita, e al secondo di responsabilizzarsi". Da sottolineare che questa misura non sarà alternativa al carcere.