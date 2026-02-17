Omicidio Carol Maltesi: annullato per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana

Omicidio di Carol Maltesi di Rescaldina: la Cassazione ha annullato, per la seconda volta, l’ergastolo a Davide Fontana.

Annullato dalla Cassazione, per la seconda volta, l’ergastolo a Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi, la 26enne di Rescaldina brutalmente uccisa nel suo appartamento di via Melzi nel gennaio 2022. Nell’ultima udienza dei giorni scorsi, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato Fontana, ex bancario e amico della vittima, all’ergastolo: ora il processo di Appello dovrà essere rifatto per la terza volta: al centro della valutazione tornerà ad esserci l’aggravante, o meno, della premeditazione.

L’omicidio

Maltesi era stata uccisa da Fontana mentre i due si stavano preparando per girare un video a luci rosse, nell’appartamento di lei. Poi l’uomo ha cercato di disfarsi del corpo.