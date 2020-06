Olona diventato bianco, individuato uno scarico sospetto

Olona diventato bianco, indagini in corso: Cap Holding, società che gestisce il servizio idrico della zona, conferma che il fenomeno è stato notato solo a Nerviano. Non c’entrano i depuratori di Canegrate e Parabiago. Individuato uno scarico su cui ora si stanno concentrano gli accertamenti.

Olona diventato bianco, forse individuato uno scarico

L’acqua dell’Olona che ha cambiato colore, diventando bianca. E’ quanto osservato, come noto, ieri mattina, venerdì 19 giugno 2020, a Nerviano. A dare l’allarme è stato il sindaco Massimo Cozzi che ha notato quanto stava avvenendo nel fiume, che scorre sotto il suo ufficio in municipio in centro.

Poco fa è arrivata la comunicazione a riguardo da parte del Gruppo Cap, società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio dell Città metropolitana di Milano: “In merito alla segnalazione pervenuta dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) di Parabiago riguardo al colore biancastro del fiume Olona nelle zone di piazza Marconi e via Roma a Nerviano, comunichiamo che i nostri tecnici si sono attivati immediatamente, hanno controllato gli scarichi e i bypass degli impianti di depurazione di Canegrate e Parabiago, verificando lo stato del fiume Olona nelle zone di via Filarete a Parabiago, di via Toniolo, Piazza Marconi e via Roma a Nerviano. Le acque in uscita dai depuratori gestiti dall’azienda pubblica risultano cristalline e bypass dei depuratori non sono attivi. Secondo l’esito del controllo, il fiume non presentava torbidità nei comuni di Canegrate e Parabiago mentre è confermato un colore anomalo ‘bianco pallido’ in via Roma a Nerviano che non è collegabile all’attività degli impianti di depurazione gestiti dal nostro gruppo”. (VEDI FOTO SOTTO)

Qualcosa è stato scoperto: “I nostri tecnici, nell’attività di sorveglianza, hanno inoltre individuato uno scarico di terzi che al momento è sotto analisi e che è stato segnalato alle competenti autorità”.





