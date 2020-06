L’Olona diventa bianca, caccia a chi ha inquinato FOTO

L’Olona diventa bianca, è caccia ai responsabili dello sversamento. Il fenomeno è stato osservato a Nerviano e l’allarme è stato lanciato dal sindaco.

E’ stato il sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi, ad accorgersi di cosa stava avvenendo nel tratto dell’Olona che scorre a lato dell’ex monastero degli Olivetani, sede del municipio. Ed è stato proprio il primi cittadino a lanciare l’allarme intorno alle 11 di oggi, venerdì 19 giugno: sotto la finestra del suo ufficio l’acqua del fiume era diventata improvvisamente di colore bianco.

“L’acqua del fiume ha cambiato colore in modo molto strano – ha affermato Cozzi – Sono stati subito avvertiti tutti gli enti preposti per le opportune verifiche sul territorio”.

Dopo circa mezzora l’Olona è apparsa come sempre: “Ora la situazione è tornata normale dopo mezzora – ricorda il primo cittadino – Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per la verifica quanto accaduto nel fiume”.

