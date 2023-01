Oggi pomeriggio l'ultimo saluto ad Adamo Morandi, il motociclista 24enne scomparso mercoledì

E’ in programma per oggi, sabato 7 gennaio 2023, l’ultimo saluto ad Adamo Morandi, il 24enne bustese morto in un terribile incidente d’auto avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 ad Arconate.

La cerimonia alle 15,30

La cerimonia funebre sarà celebrata alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita, per poi proseguire per il cimitero locale. Alle 15.10, prima della funzione religiosa, sarà recitato il Rosario.

Lavorava a pochi passi dal luogo dell'incidente

Adamo lascia il papà Daniele e il fratello Simone. Il giovane lavorava all’autofficina Three services di viale 2 Giugno ad Arconate, a poca distanza da dov’è avvenuto lo schianto fatale. Adamo stava tornando al lavoro dopo la pausa pranzo e stava percorrendo la Sp34 in direzione Inveruno in sella alla propria Kawasaki Ninja: tutto a un tratto si è trovato davanti una Opel Zafira uscita dall’autolavaggio e l’impatto è stato inevitabile.

Drammatiche le conseguenze della collisione

La moto è stata scagliata nel campo adiacente alla strada e Adamo è finito a terra a parecchi metri di distanza dal mezzo. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l’automedica, i Carabinieri del Comando di Busto Garolfo seguito dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Legnano, una pattuglia della Polizia locale, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso.

Non c'è stato nulla da fare

I soccorritori hanno messo in atto tutte le manovre di rianimazione, e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano ma purtroppo per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Illesa la giovane donna alla guida dell’auto, classe 1999. I mezzi sono stati sequestrati e sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Stamattina il saluto ad un altro giovane

Stamattina la comunità di Busto Garolfo si è congedata da un altro giovane che ha trovato la morte sulla strada: alle 10 infatti, sempre nella chiesa dei Santi Salvatore e Margherita, è stato celebrato il funerale di Paul Di Ciancio, il 34enne che all’alba di martedì 3 gennaio, a bordo della propria Mercedes Classe A, è finito contro un albero in viale Giovanni Boccaccio a Busto Arsizio. Anche Paul, che lascia i genitori e tre sorelle, riposerà nel cimitero cittadino.