Oggi l’addio a Roberto Crosta, caduto in un dirupo durante un’escursione

Il 71enne stava partecipando a un’uscita in mountain bike con un gruppo di cicloamatori quando è precipitato per circa cento metri. Il funerale sarà celebrato alle 11.15 nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Si svolgeranno oggi, mercoledì 13 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Magnago, i funerali di Roberto Crosta, il volontario della Croce Azzurra morto sabato 9 maggio in un tragico incidente durante un’escursione in mountain bike sui sentieri di Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto.

La tragica morte del magnaghese Roberto Crosta

La tragedia si è consumata lungo un tratto sterrato nei boschi verso il Lago Delio, dove il 71enne stava partecipando a un’uscita con un gruppo di cicloamatori. Secondo quanto ricostruito, Crosta avrebbe perso il controllo della bicicletta precipitando in un dirupo per circa cento metri. La mountain bike è rimasta sul sentiero, mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l’elisoccorso decollato da Villa Guardia, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Luino e alla Polizia Locale. Il medico dell’elisoccorso ha potuto soltanto constatare il decesso. Il recupero della salma è stato effettuato dai Vigili del fuoco in collaborazione con il Soccorso alpino.

Era un volontario della Croce Azzurra

Roberto Crosta era molto conosciuto e stimato a Magnago per il suo impegno nel volontariato. Da anni collaborava con la Croce Azzurra, accompagnando anziani, disabili e persone fragili a visite mediche e ospedali, in un servizio coordinato anche con il Comune. Un’attività svolta con discrezione, disponibilità e spirito di servizio, che negli anni lo aveva reso un punto di riferimento per tante famiglie del territorio. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore la moglie Maria Antonia, la figlia Aurora, i parenti, gli amici e i tanti volontari che con lui avevano condiviso anni di attività. Profondo lo choc anche tra gli ex colleghi e tra gli amici presenti all’escursione di sabato. Chi lo conosceva ne ricorda in particolare l’umanità e la simpatia.

Il funerale sarà celebrato alle 11.15

Oggi alle 11 nella Parrocchia di San Michele Arcangelo, in piazza Pio IX a Magnago, sarà recitato il Rosario. Alle 11.15 l’ultimo saluto, con la celebrazione del funerale. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il tempio crematorio.