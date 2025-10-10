Occupazione abusiva: ennesimo tentativo sventata dalla Polizia Locale

Tentativo di occupazione abusiva sventato dalla Polizia Locale in via Fusè. Nella mattinata di giovedì , 9 ottobre 2025, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini residenti nel comprensorio delle case Aler di via Fusè ad Abbiategrasso, la Polizia Locale è intervenuta prontamente per contrastare un illecito. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno interrotto l’attività di alcuni individui che si preparavano ad entrare in uno degli alloggi, con l’intento – ancora da accertare – di occuparlo o di compiere un furto al suo interno.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i soggetti segnalati si sono dati alla fuga. Nonostante ciò, il Comando della Polizia Locale sta proseguendo le indagini per arrivare rapidamente alla loro identificazione, anche grazie al supporto di strumenti tecnologici, le telecamere d videosorveglianza installata in città.

«Questo ennesimo provvidenziale intervento della nostra Polizia Locale dimostra l’impegno costante nel garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio comunale – commenta L’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi (nella foto)- Come ribadito anche in Consiglio Comunale dall’assessore Bonomi le denunce e. le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per un’azione efficace e tempestiva. Scegliere di chiamare è sempre la soluzione migliore: le informazioni fornite, soprattutto se precise e circostanziate, vengono tenute in seria considerazione. Questi sono i presupposti per una collaborazione effettiva tra cittadini e istituzioni contro ogni tentativo di prevaricazione o di irregolarità».