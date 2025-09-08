Nuovo successo per la «Vetrina dello Sport», in tanti ai gazebo per scoprire corsi e iniziative

Prove pratiche e informazioni sulle attività del nuovo anno: quaranta società in mostra nella giornata di sabato nel parcheggio tra corso Europa e via Cornaggia

Rho è sempre stata una città che incoraggia e promuove la pratica dello sport per i giovani, ma anche per le persone diversamente abili, affiancando le scuole nel delicato compito educativo-sportivo.

Così si spiega il successo che riscuote l’iniziativa «Vetrina dello Sport», svoltasi sabato nel parcheggio tra corso Europa e via Dei Cornaggia. La kermesse realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta cittadina dello Sport, è stata la più grande rappresentazione multi-sportiva che ha coinvolto tutte le associazioni e enti di promozione dello sport e tempo libero presenti in città con il loro stand informativi.

Obiettivo della giornata promuovere le singole discipline sportive attraverso una prova pratica

La giornata era rivolta principalmente ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado rhodensi con l’obiettivo di promuovere le singole discipline sportive attraverso una prova pratica, con il coinvolgimento delle società e dei rispettivi atleti, tecnici e allenatori in attività. Anche in questa edizione è stato predisposto un palco per le esibizioni riservato alla danza, agli sport di squadra, un tatami per gli sport da combattimento e arti marziali, personalizzando così le loro le realtà associative, creando di riflesso un sorprendente galà improvvisato.

Alla Vetrina dello Sport anche Carabinieri, Protezione Civile e Rho Soccorso

Presenti i Carabinieri, la Protezione Civile e Rhosoccorso, che durante l’anno collaborano a tutte le manifestazioni. «Sono davvero tante le discipline che in città vengono praticate, meritano di essere al centro dell’attenzione – spiega l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Il mondo sportivo rhodense è ricchissimo ed è animato da persone spinte da grande passione: la Vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo».

Queste le società presenti alla manifestazione

Moto club rho, Ritmica rho, Angel dance, club, First dance, rho Scacchi, Judo club, Kodokan, kendo, Baseball, Polisportiva San Carlo, Abc danza, Polisportiva San Paolo, Sport & Passion, Victor rho, Tennis s b, Pallavolo rho, Veri sport, Cmb, 2 erre asd, wsceime, aster, atletica, sesamo, dance on dojo, karate dojo, yohkoh fcd, Rhodense, Ginnika, Gio sport, Grc 1978, In ballet planet, dance polis, Barbaiana prosesto atletica, Rugby rho, Sci club, Ciclistica Biringhello, Akatting, Yoseikan Volley, Lucernate wa no, Seishin nordic walking.