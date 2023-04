Nuovo raid dei vandali al Campo dell'Amicizia

Nuovi atti vandalici al Campo dell'Amicizia di Legnano.

Ancora vandali al Campo dell'Amicizia

Ignoti teppisti hanno preso di mira i bagni (coprendoli di scritte, riempiendoli di mozziconi di sigaretta, cartacce e altri rifiuti e abbandonandovi bottiglie di vodka e lattine di birra vuote) e la recinzione (abbattendone una parte). I vandali hanno tracciato graffiti e firme anche sulla tribuna.

L'accorato appello del sindaco Radice

A commentare con rabbia e amarezza il raid è il sindaco Lorenzo Radice, che ha postato un video sulla propria pagina facebook istituzionale. Queste le sue parole:

"Stiamo parlando di un'opera inaugurata da pochi mesi, che nel suo complesso è costata circa 150mila euro di soldi pubblici, che abbiamo messo assieme a un budget importante per sistemare e dare decoro a questo parco. In questi mesi purtroppo stiamo già vivendo degli atti vandalici. E' già la seconda volta che i bagni vengono vandalizzati. Abbiamo avuto danneggiamenti anche alla rete e scritte anche sulla tribuna. L'Amministrazione si impegna, e sta cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare vita ai nostri parchi cittadini. Su questo parco sono previsti anche altri investimenti: dobbiamo ancora realizzare lo skatepark, un'area cani e altre cose sono in arrivo. Queste sono tutte opere che hanno un costo, ed è evidente che se noi come comunità dobbiamo continuare a spendere soldi per riparare cose che vengono danneggiate noi andremo di fatto a sottrarre le risorse necessarie a fare altre opere. Per questo faccio un appello a tutti i cittadini di Legnano, a tutti coloro che usano e amano questi parchi: fatevi avanti e aiutateci a curare questi beni, perché sono beni di tutta la collettività".